لين حايك بخطوة لافتة.. 3 أغنيات تُحدث رواجا كبيرا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة لين حايك ثلاث أغنيات جديدة دفعة واحدة، صُوّرت جميعها على طريقة الفيديو كليب من توقيع المخرج إيلي فهد.



وكانت أطلقت لين حملة ترويجيّة على حساباتها الرسميّة لأغنياتها، من خلال فيديوهات مصوّرة شوّقت الجمهور.

الأغنية الأولى، بعنوان "قلّي بس"، تتناول موضوعًا غير تقليديّ يُطرح بقالب جديد، وتروي قصة حب سريّة. العمل من كلمات جيلبير أبي ناصيف، ألحان ريان برجي، وتوزيع تيم.

في الكليب، لعبت لين دور ممثّلة تعيش حالة حبّ صامت وتُؤدّي دورًا تمثيليًّا مع حبيبها، محاولةً إخفاء مشاعرها، في مشاهد تفيض بنظرات حبّ وابتسامات خجولة.

أمّا الأغنية الثانية "مين قلّك"، فتُعبّر فيها لين عن خيبة أملٍ بعد منحها الثقة لشخصٍ خيّب ظنّها وآمالها. تجدر الاشارة إلى أنّ الأغنية من كلمات إيهاب طه، ألحان وتوزيع تيم.

وبإيقاع سريع وكلمات مفعمة بالحياة، قدّمت لين أغنيتها الثالثة بعنوان "تعا نغيّر جو"، وهي أغنية "صيفيّة" بامتياز، مليئة بالحيويّة والطاقة الإيجابيّة، تدعو من خلالها المستمعين إلى كسر الروتين والتمتّع بالحياة واللحظات الجميلة.

الاغنية من كلمات والحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ.

في كليب الأغنية، ظهرت لين بلوك شبابيّ متجدّد، وتألّقت بإطلالات مختلفة من مكان عملها، حيث شجّعت زميلاتها على كسر الروتين وتغيير الجوّ في المكتب بأسلوبٍ مليء بالطاقة والمرح.

يُذكر أنّ لين كانت قد خصّت جمهورها قبل أيّام بمقاطع من أعمالها الفنيّة، وشاركت معهم رابطًا للتصويت على الأغنية التي يتوقّعون أن تنال إعجابهم.