شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تامر زوجة مسلم بعد جدل انفصالهما: ربنا يبعد عننا العين والناس الحقودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى أخبارا تفيد بانفصال المطرب مسلم عن زوجته يارا تامر بعد زواجهما بأيام، على خلفية تقارب إحدى البلوجرات من زوجها، وهو الأمر الذى أزعجها، وخرجت وقتها يارا عبر فيديو على "تيك توك" هاجمت البلوجر خلالها بسبب تصرفاتها.

وشاركت يارا تامر فيديو من حفل زفافها عبر حسابها على "إنستجرام" لترد على شائعة الانفصال التى تم تداولها وعلقت عليه قائلة: "ربنا ما يحرمنى منك يا نور عينى أنت كل حاجة ليا في الدنيا أبويا وضهري وسندي في الدنيا وماعنديش أغلى منك أبدا ربنا يسعدنا ويبعد عننا العين والناس الحقودة".

واحتفل المطرب مسلم بزواجه يوم الثلاثاء الماضي، بحضور الأصدقاء المقربين من العروسين، وأعرب المطرب مسلم عن سعادته الكبيرة، وقال مسلم في تصريحات لـ"الخليج 365": "دايمًا بحب أكون مختلف وجديد سواء في لبسي أو في الأغاني اللي بقدمها.. وفرحي كان أهم ليلة في حياتي"، وأضاف: "بشكر كل الناس اللي شاركتني الفرحة وحضرت، وبتمنى الخير والسعادة للجميع".

يُذكر أن آخر أعمال مسلم كانت أغنية "السكة اللي تودي"، وديتو أنا بابا مع المطربة بوسى، أغنية "شافوني غلط" التي طرحت عبر موقع "يوتيوب"، من كلمات وألحان حسن جمال، وتوزيع وميكس وماستر رامي المصري. وقد لاقت الأغنية رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إطلاقها.

كما سبق وتعاون مسلم مع الفنان أحمد الفيشاوي في أغنية مهرجانات بعنوان "إمبابة أجمل من باريس"، والتي قدّماها كأغنية دعائية لفيلم "رهبة"، الفيلم من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبد الخالق، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم من بينهم: أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، وسما إبراهيم، وتدور أحداثه في قالب كوميدي شعبي.