شام الذهبي تكشف هوية المتسبب في غلق عيادتها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 مايو 2025 11:58 صباحاً - كشفت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، عن سبب غلق عيادتها للتجميل في مصر، مؤكدة أن الأمر كله يتعلق بخطأ محاميها الخاص، الذي تأخر قليلا في الانتهاء من الإجراءات القانونية الضرورية لتنظيم عمل العيادة.

وقالت شام الذهبي خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «تفاعلكم»، المذاع على شاشة «العربية»: غلق عيادتي غلطة المحامي اتأخر شوية في توقيت اجراءات العيادة.

وردت شام الذهبي على انتقادات عملها في مجال التجميل على رغم من أنها ليست طبيبة قائلة: الطب والعلم بيكملوا بعض، والعلماء والكيميائيين هما اللي بيعملوا مستحضرات التجميل، فالعلم والطب بيكملوا بعض.

وكانت شام الذهبي، قد أعلنت عن إعادة افتتاح العيادة واستئناف العمل بكامل طاقتها، وذلك عقب استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والإدارية المطلوبة من وزارة الصحة المصرية وإدارة العلاج الحر.

وقد تم رسميًا إنهاء كافة الإجراءات القانونية واستلام التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، بما يضمن تقديم خدمات طبية وتجميلية على أعلى مستوى من الجودة والسلامة.

وأعربت شام الذهبي عن شكرها العميق لوزارة الصحة وإدارة العلاج الحر على الدعم والتعاون الذي قدموه خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الاستجابة السريعة والمهنية من جانبهم كان لها بالغ الأثر في تسهيل وتسريع إجراءات الترخيص، مما يعكس التزام الدولة بدعم الكيانات الطبية الجادة والمُلتزمة.

وأكدت الذهبي التزامها التام بكافة الضوابط التي تضعها الجهات الصحية المعنية، وحرصها المستمر على تطوير خدماتها وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والخبرة الطبية، لتقديم تجربة علاجية متميزة وآمنة تلبي تطلعات العملاء من داخل مصر وخارجها.

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سبب غلق عيادة تجميل شام الذهبي

وبحسب بيان رسمي، يعود السبب الرئيسي وراء غلق عيادة تجميلبالقاهرة، إلى القرار الصادر رقم 299، بتاريخ 15 أبريل الحالي، بسبب وجود مخالفات متعلقة بالاشتراطات الصحية، حيث جاء ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة، في الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة.

ونجحت إدارة العلاج الحر والتراخيص، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، في غلق عيادة التجميل، لحين تقنين الأوضاع والحصول على كامل الاشتراطات والتراخيص، إذ جرى تحرير محضر وإحالة المخالفات للجهات المعنية.

هكذا طمئنت أصالة ابنتها شام

وكانت الفنانة أصالة قد بعثت رسالة طمأنينة لابنتها شام، بعد غلق عيادة التجميل، إذ رأت أنّ تلك الأزمة بمثابة امتحان، وستتجاوزه بنجاح بمنحة إلهية، إذ قالت في رسالتها: "أنتوا النور اللي بحياتي.. أنتوا أجمل استثماراتي.. والامتحانات واردة.. ونحنا معنا الله.. والله أدرى فينا.. الله يحفظكم".

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