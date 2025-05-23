ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة هالة صدقي عن سعادتها بخروج المخرج عمر زهران من السجن، وذلك عبر صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت صدقي:" مبروك لصديقي وعزيزي عمر زهران الف حمد لله على السلامة، النهارده أول يوم هعرف أنام، افتح شبابيك للفرحة لكل اللي بيحبوك، وكل اللي زعلوا علشانك، ولكل اللي واثقين من أخلاقك ونزاهتك. كلنا حواليك، وانت انتصرت بحب الناس وعدم تصديقهم لأي تفاهات لتشويه سمعتك".

وأضافت صدقي :"فرصة إنك تعرف مين الصديق ومين الحقير، ومين الوفي ومين الحقيقي، ومين اللي بيدّعي وصدقني، حقك لسه هيرجع، أتمنى الدنيا كلها تقولك: مبروك، ألف حمد لله على السلامة."

وختمت منشورها بصورة قديمة تجمعهما، مشيرة إلى أنها تحمل رمزية عميقة :"ممكن تكون مش فاكر الصورة دي، كان فيها معانا ناس بس اتقصّوا من حياتنا، وخسروا أوفى أصدقاء، وكسبنا صدقنا".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإفراج عنه .. هالة صدقي برسالة إلى عمر زهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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