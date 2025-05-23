كندريك لامار أول مغني راب يجني 14,8 مليون دولار من عرض واحد

ميرنا وليد - بيروت - استقطب حفل نجم الراب العالمي كندريك لامار في جولته الوطنية الكبرى مع SZA في ملعب لومن فيلد في سياتل في 17 أيار/ مايو 60,941 معجبًا وحقق 14.
8 مليون دولار، وهو أعلى إيرادات ليلة واحدة يحققها أي مغني راب على الإطلاق.
تجاوزت هذه الإيرادات رقمه القياسي في دالاس الذي بلغ 11.8 مليون دولار، وتجاوزت إيرادات ذا ويكند التي بلغت 9.8 مليون دولار في عام 2022، متوجًا كندريك كأعلى فنان أسود تحقيقًا للإيرادات في حفل واحد.
في الوقت نفسه، أكملت أغنيته "Not Like Us" عامًا على قائمة Hot 100، بينما تصدرت أغنية SZA الثنائية "Luther" المركز الأول لمدة 13 أسبوعًا متتاليًا.
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