كيت ميدلتون تُحيي أناقة الأميرة ديانا في إطلالة بحرية راقية

ميرنا وليد - بيروت - لم تسنح الفرصة لـ كيت ميدلتون ، أميرة ويلز، وحماتها الراحلة الأميرة ديانا للقاء قط، لكنهما تشتركان في رابط واضح من خلال ذوقهما الرفيع في الأناقة، وأصبحت كلتاهما رمزًا للموضة في عصرهما - ديانا لإطلالاتها الجريئة والمبتكرة في الثمانينيات والتسعينيات، وكيت لأسلوبها العصري في ارتداء الملابس الملكية.

على مر السنين، استلهمت كيت من ديانا العديد من إطلالتها، مُكرّمةً إياها ببراعة في اختياراتها لملابسها، من فساتين السهرة المرصعة بالترتر إلى الطبعات المنقطة، وغيرها.

ومن الأمثلة الحديثة على ذلك خلال حفل التسمية الرسمي لسفينة "إتش إم إس غلاسكو" التابعة للبحرية الملكية، حيث ارتدت كيت زيًا مستوحى من البحرية، مستوحى من أسلوب حماتها، وأختارت فستانًا أنيقًا باللونين الأزرق الداكن والأبيض من تصميم سوزانا لندن.

صُنع الفستان من كريب صوف إيطالي فاخر، وتميز بقصة ضيقة وجيوب بغطاء، مع لمسة من الزخرفة البيضاء الأنيقة، كان التصميم البحري بمثابة تكريم رقيق للأميرة ديانا، التي غالبًا ما شوهدت مرتديةً بدلات تنورة بنفس الأسلوب خلال الثمانينيات والتسعينيات.

كما تضمنت وسادات أكتاف منظمة، وهو عنصر تصميم مميز لطالما فضلته ديانا، ومثل بدلات حماتها المميزة، أبرزت تفاصيل الكتف الثقة والرشاقة، وهما صفتان تجسدهما كلتاهما في أدوارهما العامة.

