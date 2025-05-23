ياسمين صبري لـ الخليج 365 من مهرجان كان السينمائي: الجمال حضور وأخلاق

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 مايو 2025 10:19 صباحاً - التقت كاميرا "الخليج 365" مع الفنانة ياسمين صبري على هامش تواجدها في مهرجان كان السينمائي الدولي بنسخته الـ 78، وأجرت الخليج 365 لقاءً خاصاً مع ياسمين بعد حضورها احتفالية إحدى العلامات التجارية التجميلية- لوريال باريس بعامها الثامن والعشرين في مهرجان كان لاسيما وأن ياسمين انضمت رسمياً كوجه دعائي لعائلة هذه العلامة التجارية

فريق الفيديو:

أجرى اللقاء: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

أعده للنشر: محمد المعصراوي

في البداية تحدثت ياسمين صبري عن شعورها بالتواجد في مهرجان كان السينمائى الدولي معبرة عن سعادتها وتشرفها بالمشاركة في هذا الحدث السينمائي الكبير قائلة:"بكون متشرفة جداً وسعيدة أني أمثل مصر، أو من الناس التي تمثل مصر في المهرجان، كما أن سعيدة بالأجواء في مدينة كان لأن جوها جميل مع البحر ورؤية كل الناس تعيش الأجواء بسعادة". حملة تمكين المرأة مع لوريال باريس وعن حملة لوريال باريس التي شاركت فيها كجزء منها أشارت ياسمين صبري إلى أن الحملة هدفها تمكين المرأة حيث تُركز على جملة "ست بيت" وكيف يرى البعض أن كتابتها هذه الجملة في بطاقة الهوية الشخصية أو جواز السفر في خانة المهنة، تقليل من هذه الوظيفة، وهذا خطأ كبير قائلة:"احنا في الحمله نتحدث أنه عند اضافه "ال" إلى الجملة لتصبح "ست البيت" تتغير الفكرة والمعنى تماماً.



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وتابعت ياسمين صبري :"جملة ست البيت أصبح معناها أن السيدة هنا هي كل كيان المنزل وليس وكأنها بدون وظيفة، فأنا سأوصفها بسيدة القصر لأنها التي تصنع القرارات، وتكون المسؤولة عن تربية الأجيال وهذه أصعب وظيفة في الحياة، فالفكرة كانت في تمكين المرأة المصرية، بدون شرط أن تكون مهندسة أو دكتورة، وأن ست البيت لها قدر كبير من الاحترام في المجتمع ولابد من إعطائها حقها". تعريف الجمال في نظر باسمين صبري وردت ياسمين صبري على كونها أيقونة للجمال وأكدت أن تعريف الجمال بالنسبة لها هو الطاقة التي يجلبها أي شخص ويوصلها للناس في وجوده موضحة:"الجمال هو حضورك، الإحساس الذي توصله للناس، ومن الممكن أن تجد أشخاصا جميلة شكلا ولكنهم مؤذيين أو أشرار أو حسودين، كل هذه أمور سيئة، فالجمال هو أخلاقك، تعاملك مع الناس اللى انت بتوصله عن نفسك رسالتك في الحياة الطريفة اللى بتقدم بيها نفسك"

وكانت ياسمين صبري قد تألقت في تاسع أيام مهرجان كان السينمائي 2025، وظهرت على السجادة الحمراء لفيلم The History of Sound بفستان أنيق ذات تصميم راقي من توقيع مصمم الأزياء طوني ورد، الذي تعاونت معه في العديد من الإطلالات خلال السنوات الماضية، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية لتوثيق حضورها هذه الدورة



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ياسمين صبري انطلق لها في دور العرض السينمائي فيلم "المشروع X" الذي يجمعها بالفنانكريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى غريب، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.

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