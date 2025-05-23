شام الذهبي تتحدث عن السبب الحقيقي وراء إغلاق عيادتها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الطبيبة شام الذهبي، إبنة الفنانة السورية أصالة عن السبب وراء إغلاق عيادتها في مصر، قبل إعادة فتحها بعد إستيفائها الشروط الفنية والإدارية المطلوبة من قبل وزارة الصحة المصرية.
وقالت شام الذهبي خلال حلولها ضيفة على برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة الدندراوي عبر قناة العربية: "غلق عيادتي غلطة المحامي اتأخر شوية في توقيت إجراءات العيادة".
وعن الإنتقادات التي تطال عملها في مجال التجميل، قالت شام الذهبي: "الطب والعلم بيكمّلوا بعض، والعلماء والكيميائيين هما اللي بيعملوا مستحضرات التجميل، فالعلم والطب بيكمّلوا بعض".
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