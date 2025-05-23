ميرنا وليد - بيروت - احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان وزوجها الموسيقي ترافيس باركر بذكرى زواجهما الثالثة، من خلال مشاركة لحظات خاصة من حفل زفافهما الفاخر في إيطاليا عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي. يُذكر أن الزوجين عقدا قرانهما رسميًا في محكمة بمدينة سانتا باربرا في كاليفورنيا بتاريخ 15 أيار/مايو 2022، قبل أن يتوجها بعد أسبوع إلى الريفييرا الإيطالية للاحتفال بالزفاف مع الأهل والأصدقاء، حيث أقيمت الفعالية في أجواء فاخرة ضمت يخوتًا عملاقة وفيلات مطلة على البحر، بتنظيم ورعاية من دار الأزياء الشهيرة "دولتشي آند غابانا".

كانت هذه تفاصيل خبر كورتني كارداشيان وترافيس باركر يشاركان صوراً "خاصة" في ذكرى زواجهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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