ميرنا وليد - بيروت - خرج الممثل المصري ياسين السقا عن صمته بعد إنتشار خبر طلاق والديه الممثل المصري أحمد السقا والإعلامية المصرية مها الصغير، ووجه رسالة للمتابعين عبر صفحته الخاصة.

وكتب ياسين السقا: "أشكر كل اللي اتصلوا بي وخاصة السادة الصحفيين وآسف على عدم الرد، أرجو احترام خصوصية الأمور الشخصية.. شكرًا". وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل والبلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلن الممثل المصري أحمد السقا طلاقه من زوجته الإعلامية مها الصغير، وجاءت هذه الأنباء بعد أن شارك السقا الخبر عبر صفحته الخاصة على أحمد مواقع التواصل الإجتماعي يعلن وقوع الطلاق.

وجاء في المنشور المنسوب إليه: "رداً على تساؤلات البعض، أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلان منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسميًا قبل نحو شهرين، أعيش الآن من أجل أولادي وعملي وأصدقائي المقربين ووالدتي وشقيقتي، وأتمنى لأم أولادي كل التوفيق والستر".

وأضاف المنشور: "لا أرغب في الخوض بتفاصيل هذا الموضوع، فسبحان مقلّب القلوب ومبدّلها، أتمنى لها السعادة والنجاح في قرارها وحياتها الجديدة التي فاجأتني كما فاجأتكم. ربنا يوفقها في مستقبلها وخياراتها".

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من إبن أحمد السقا على خبر طلاق والديه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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