ميرنا وليد - بيروت - لا شك ان الممثل منذر رياحنة هو صاحب الأداء المميز والتمثيل المقنع الرائع، اذ تحظى أعماله التمثيلية بنسب مشاهدة عالية في العالم العربي. أما عن أجدد أعماله هو مسلسل المحامي الذي يحمل توقيع المخرج إيلي رموز و هو ايضا صاحب الإخراج المتقن والرؤية الصائبة. ويضم العمل عدة ممثلين نذكر عمار شلق، صفاء سلطان، تاتيانا مرعب، مروة الأطرش، ختام اللحام، جوان خضر، ياسر البحر، وغيرهم.

موقع الخليج 365 تواجد في كواليس التصوير وقد أجرينا لقاء مع الممثل منذر رياحنة تحدثنا فيه عن العمل، ولهذا السبب تأثر منذر وبكى خلال المقابلة. لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بهذا الخبر، ونذكر انه سيتم عرض ايضا لقاء مع المخرج إيلي رموز وعدد من الممثلين المشاركين في العمل.

كانت هذه تفاصيل خبر منذر رياحنة يبكي بحرقة خلال المقابلة: حقكم علينا من اليوم للممات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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