هل إنفصل مسلم عن زوجته بعد يوم واحد من الزفاف؟

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بانفصال مغني المهرجانات الشهير المصري مسلم عن زوجته يارا تامر، وذلك بعد مرور يوم واحد على حفل زفافهما. وفي التفاصيل جاءت هذه الشائعات بعد انتشار صورة منسوبة لحساب باسم يارا على "إنستغرام"، ظهرت فيها إلى جانب مسلم ومكتوب عليها : "تم الانفصال بيني وبين مسلم.. اشبعي بيه يا أروى". وعلى الرغم من ان هذا الحساب ليس حساب يارا الحقيقي الا ان البعض اعتقد ان الموضوع حقيقةخصوصا ان يارا خرجت في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك"، تحدثت عن تفاصيل زفافها وعبرت عن انزعاجها من تصرف بلوغر اقتربت بشكل كبير من زوجها بشكل اعتبرته "غير لائق" لكن الموضوع لم يصل الى الطلاق او الانفصال.



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