شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسابيع على الانتهاء من فيلم الشيطان شاطر بطولة أحمد عيد وزينة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل النجمان أحمد عيد وزينة تصوير أحداث فيلم الشيطان شاطر الذى يجمعهما للمرة الأولى وانطلق تصويره الشهر الماضى، حيث قطع فريق عمل الفيلم شوطاً كبيراً في تصوير مشاهد العمل الذى يتبقى له ما يقرب من 3 أسابيع على الانتهاء من آخر مشاهده وتحديد موعد طرحه في دور العرض.

فيلم الشيطان شاطر من بطولة أحمد عيد، زينة، محمود حميدة، محمد أنور، عبد العزيز مخيون ياسر الطوبجي وعدد آخر من الفنانين والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أيمن يوسف الذي يتعاون مع زينة للمرة الأولى فيما يكرر عمله مع الفنان أحمد عيد بعدما قدما سوياً فيلم "ياباني أصلي" عام 2017 وحقق نجاحاً لافتاً وقت عرضه.

آخر أعمال أحمد عيد فى السينما، فيلم "أهل الكهف" الذى تم عرضه فى عيد الأضحى 2024، وشارك فى بطولته إلى جانب بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

أما زينة فتنتظر عرض فيلمها "بنات الباشا" الذى انتهت من تصويره مؤخراً، والفيلم مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، ويشارك زينة بطولة الفيلم: ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش الفيلم عدداً من قضايا المرأة ومعاناتها، بشكل اجتماعى.