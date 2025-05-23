شكرا لقرائتكم خبر عن مروان موسى وبابلو يجتمعان اليوم في حفل غنائي ضمن "مشروع ميم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مطربا الراب مروان موسى ومروان بابلو للاجتماع لأول مرة فى حفل غنائى اليوم الجمعة 23 مايو بعنوان "مشروع ميم"، على مسرح أحد مولات التجمع الخامس، ليقدما الثنائى مزيجا من أغانيهما المختلفة.

يذكر أن الرابر مروان موسى طرح مؤخرا ألبومه الغنائي الجديد "الرجل الذي فقد قلبه"، على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية، ويضم الألبوم 23 أغنية، يأخذ خلالها موسى مستمعيه في رحلة شعورية في دهاليز المشاعر الشخصية الصادقة.

ويتكون الألبوم من خمسة أجزاء تجسد بكلماتها وحالتها مراحل الحزن الخمسة من حالة الإنكار والغضب والمُساومة والإكتئاب وصولا لمرحلة القبول.

بينما أحيى مروان بابلو مؤخرا حفلا غنائيا ضخما في دبي، وقدم خلاله مجموعة كبيرة من أغانيه التي اشتهر بها خلال الفترة الماضية.