التاريخ اللبناني الفينيقي إلى هوليوود بمساعي الأب جوني سابا وأوسكار الزغبي.. وهذا ما قاله يزبك وهبي

ميرنا وليد - بيروت - أرز الرب هو حين تتضمن الطبيعة في طياتها القداسة والتاريخ، وفي هذا الموقع في بشري بكل ما فيه من قدسية وماضٍ كتب الحاضر أقيم مؤتمر صحفي للأب جوني سابا الراهب اللبناني الماروني والمنتج التنفيذي في هوليوود أوسكار الزغبي حيث أعلنا عن فيلم بإنتاج هوليوودي ضخم سيتحدث عن الحضارة الفينيقية التي من يجهلها خسر جزءً كبيراً من المعرفة القيّمة.



تخلل هذا اليوم المخصص للإعلاميين والإعلاميات، القداس الإلهي في كنيسة التجلي وجولة في الغابة وغداء قروي ببلوزا.

وأجرت سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر تقريراً تخلل معلومات مهمة عن أرز الرب وعن الفينيقيين ولقاءات مع الأب جوني سابا ر.ل.م. الذي كان قد أخرج فيلم وثائقي بعنوان "أرز الرب" كان الإنطلاق إلى هوليوود، ومع المنتج التنفيذي في هوليوود أوسكار الزغبي، ومع الإعلامي المحترم يزبك وهبي الذي تحدث في برنامجه "لبنان بقصة" سابقاً عن الحضارة الفينيقية.

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