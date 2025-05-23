ميرنا وليد - بيروت - لفت الممثل المصري أحمد السقا الأنظار بقيامه بحذف المنشور الذي أعلن فيه طلاقه من زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عاماً.

وكشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة أنها تواصلت مع أحمد السقا، وكشف لها سبب حذفه للمنشور: "هل يُعقل أن يفعل أحد ذلك بأم أولاده؟، ليفاجئني برده الصريح أنا لم أكتب جملة واحدة تسيء في حق أم أولادي، ولا يمكن أن أخطئ في حقها".

وأضافت بسمة وهبة أن شقيقته هي من شاركت المنشور، وأنه ليس هو دائماً من يدير الصفحة، وتابعت: "قال لي إن المنشورات التي تم نشرها ثم حذفها، كانت من كتابة شقيقته، وأنه استيقظ ذات صباح ليفاجأ بكل ما يُقال عن أم أولاده، دون علمه المسبق بذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة في خبر طلاق أحمد السقا ومها الصغير.. لهذا السبب حذف المنشور! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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