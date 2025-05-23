سينتيا صموئيل تستمتع بأجواء البترون الصيفية بروب الاستحمام

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية سينتيا صموئيل، متابعيها عبر حسابها الرسمي، صورة جديدة لها من البترون.

ووثقت سينتيا في الصورة الأجواء الصيفية الرائعة التي تقضيها في لبنان وتحديدا على شاطئ البترون، إذ ظهرت في الصورة وهي ترتدي روب الاستحمام، وتقف أمام الشاطئ في أحد الفنادق في المدينة.

وارفقت سينتيا الصورة بتعليق عبرت فيه عن استمتاعها بوقتها قائلة: "تماما ما كنت احتاجه".

وكانت سينتيا قد احتفلت احتفلت منذ أيام بعيد ميلاد زوجها الممثل آدم بكري، بطريقة رومانسية إذ شاركت متابعيها مقطع فيديو جمعت فيه لقطات رومانسية مع زوجها ولحظات جميلة بمناسبات مختلفة، عايدته من خلالها بعيد ميلاده.

وأرفقت سينتيا الفيديو بتعليق كتبت فيه: "عيد ميلاد سعيد لعالمي كله، أحبك كثيرا".

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