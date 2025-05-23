ريهانا رفضت هذا الأمر بعد ولادة طفلها

ميرنا وليد - بيروت - بعد ولادة طفلها الأول إتخذت ريهانا مع شريكها القرار بعدم الإستعانة بمربية لابنها ولدى عودتها الى المنزل مع طفلها كانت بمفردها مع الطفل وروكي ولم ترغب بإستخدام مربية للإهتمام بالطفل.

ووصفت تجربة الأمومة أنها جميلة وشعرت أنها مباركة.

وأضافت أن فكرة الخروج من المستشفى مع مولودها دفعتها الى الشعور بجنون العظمة بالرغم أنها كانت تمضي ليال دون نوم حتى لو شعرت بالنعاس. لم يكن الوضع مريحاً على الإطلاق لكنها أصرت على العناية بطفلها بمفردها دون مساعدة أحد.

وأفادت أنها لا تتذكر أي شيء عن حياتها قبل ولادة إبنها.