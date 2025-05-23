- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - بعد ولادة طفلها الأول إتخذت ريهانا مع شريكها القرار بعدم الإستعانة بمربية لابنها ولدى عودتها الى المنزل مع طفلها كانت بمفردها مع الطفل وروكي ولم ترغب بإستخدام مربية للإهتمام بالطفل.
ووصفت تجربة الأمومة أنها جميلة وشعرت أنها مباركة.
وأضافت أن فكرة الخروج من المستشفى مع مولودها دفعتها الى الشعور بجنون العظمة بالرغم أنها كانت تمضي ليال دون نوم حتى لو شعرت بالنعاس. لم يكن الوضع مريحاً على الإطلاق لكنها أصرت على العناية بطفلها بمفردها دون مساعدة أحد.
وأفادت أنها لا تتذكر أي شيء عن حياتها قبل ولادة إبنها.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهانا رفضت هذا الأمر بعد ولادة طفلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.