كيران كولكين ينضم لفيلم The Hunger Games: Sunrise On The Reaping

القاهرة - سامية سيد - انضم النجم العالمى كيران كولكين إلى طاقم عمل فيلم The Hunger Games: Sunrise On The Reaping، ليؤدي دور سيزار فليكرمان، يُعد هذا الفيلم مقدمةً للثلاثية الأصلية، وهو مقتبس عن رواية سوزان كولينز التي تحمل الاسم نفسه، وتدور أحداثه قبل 25 عامًا من أحداث الجزء الأول من Hunger Games. يركز فيلم The Hunger Games: Sunrise On The Reaping على الألعاب الخمسين، وتحديدًا الحصاد، حيث يتم اختيار الشخصيات التي تُكرم هذا الحدث المميت، الشخصية الرئيسية هي هايميتش أبيرناثي، التي جسّدها وودي هارلسون في الأفلام الأصلية، وسيُجسّد جوزيف زادا النسخة الأصغر سنًا في هذا الفيلم. سيؤدي كولكين، الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد في مارس، دور فليكرمان، مُقدّم الألعاب الساحر، وكان قد جسّد النجم ستانلي توتشي النسخة الأكبر سنًا من الشخصية في جميع الأفلام الأصلية الأربعة.

