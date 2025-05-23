ميريام فارس تلفت الأنظار بوصلة رقص في حفل زفاف

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ميريام فارس، من إحدى حفلات الزفاف التي أحيتها مؤخرا.

وتصدر ميريام الترند بمقطع فيديو، إذ أبهرت الحضور بوصلة رقص شرقي لافتة، وظهرت وهي تتماير على أنغام إحدى الأغنيات.

وتفاعل رواد الانترنت مع مقطع الفيديو، وأعربوا عن اعجابهم برقصها، وأناقتها بفستان فضي لامع مكشوف عند الضهر.

يذكر أن ميريام كانت قد شوقت متابعيها في مصر إلى لقاء قريب معهم، إذ نشرت مجموعة صور لها من المطار، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "جيالك يا أم الدنيا" مصر.

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