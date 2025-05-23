ميرنا وليد - بيروت - يعاني ديفيد بيكهام من اضطراب الوسواس القهري والعوارض تزعج عائلته في بعض الأحيان. وقد أفاد سابقًا عن الموضوع وقال: ”لديّ الرغبة بوضع كل شيء بشكل مستقيم ويجب أن تكون المنتجات أزواجاً“. وأضاف أنه يضع البيبسي في الثلاجة وفي حال كان هناك واحدة إضافية فهو يضعها في خزانة أخرى وإذا كان هناك واحدة أكثر من اللازم يضعها في خزانة أخرى ويجب أن يكون كل شيء مثاليًا“. ويخطر له التنظيف ليلاً .

وهو يتنقل في المنزل ليلاً لينظف الشموع ويضيء الأنوار . وختم أنه منظم جداً وهو أمر مرهق.

كانت هذه تفاصيل خبر ديفيد بيكهام يعاني من هذا الإضطراب والعوارض تزعج عائلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.