شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد مسلسل Yellowjackets لموسم رابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت شبكة شوتايم مسلسل Yellowjackets لموسم رابع، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع ""، ومن المقرر الإعلان عن باقى تفاصيل الموسم الجديد قريبا.

يدور مسلسل Yellowjackets حول تتبع قصة الناجين من حادث تحطم طائرة، ويعرض المسلسل الأحداث التي أعقبت الحادث مباشرةً، ثم أحداث اليوم، بعد أكثر من عقدين من الزمن.

ويقوم ببطولة مسلسل Yellowjacketsميلاني لينسكي، وجولييت لويس، وكريستينا ريتشي، وتوني سايبريس، ولورين أمبروز، وسيمون كيسيل، وإيليا وود، وصوفي نيليس، وجاسمين سافوي براون، وصوفي تاتشر، وسامانثا هانراتي، وكورتني إيتون، وليف هيوستن، وستيفن كروجر، ووارن كول، وكيفن ألفيس.