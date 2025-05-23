شكرا لقرائتكم خبر عن الشرنقة يعود لقائمة الأكثر مشاهدة فى مصر بمنصة watch it بعد نجاحه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد مسلسل الشرنقة بطولة النجم احمد داود إلى قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة watch it، حيث حصد المركز الرابع على مستوى المشاهدات، حيث لاقى العمل نجاحاً كبيرا وقت عرضه في موسم رمضان الماضى، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب توبه، وإنتاج أروما استديوز، ويعد أحد انتاجات منصة watchit .



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يضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسرعزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

وقدم أحمد داود قبل مسلسل الشرنقة مسلسل "زينهم" وشارك في بطولته كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، أحمد الرافعي، إنجي أبو السعود، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، علي السبع، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل.