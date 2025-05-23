شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات لمراجعة التصويت فى نتائج مسابقة Eurovision بسبب إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت المزيد من الدول إلى مراجعة التصويت بعد فوز إسرائيل المثير للجدل بالمركز الثانى فى مسابقة Eurovision 2025.

أُقيمت المباراة النهائية لمسابقة الأغنية لهذا العام في بازل، سويسرا، حيث تُوجت المشاركة النمساوية "جيه جيه" بالفوز، بعد أن حصلت على 436 نقطة إجمالية، وحلّت إسرائيل في المركز الثاني، حيث حققت المشاركة الإسرائيلية يوفال رافائيل أعلى عدد من أصوات الجمهور (297)، بالإضافة إلى 60 نقطة من لجنة التحكيم (357 إجمالاً) لأدائها أغنية "يوم جديد سيشرق".

تأهلت رافائيل إلى نهائيات Eurovision على الرغم من احتجاج مؤيد للفلسطينيين خلال بروفة رسمية، وتوقع البعض لاحقًا أن تحتل إسرائيل المركز السادس في المسابقة، بنسبة فوز تبلغ 3%.

ومنذ حصول إسرائيل على المركز الثاني، أعربت هيئات البث عن مخاوفها بعد أن منحها تصويت الجمهور درجات عالية.

كانت المملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا وإسبانيا من بين الدول التي منح مشاهدوها إسرائيل أعلى 12 نقطة، بينما منحتها كل من أيرلندا وفنلندا 10 نقاط - على الرغم من الصراع المستمر مع فلسطين.

وعقب المباراة النهائية، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى منع إسرائيل من المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية Eurovision، وقال: "لم يثر أي استياء عندما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ثلاث سنوات، واضطرت روسيا إلى الانسحاب من المسابقات الدولية، ولم تتمكن من المشاركة، كما رأينا للتو، في مسابقة الأغنية الأوروبية، ولذلك، لا ينبغي لإسرائيل المشاركة أيضًا، لأن ما لا يمكننا السماح به هو ازدواجية المعايير في الثقافة".