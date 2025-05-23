شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يعلن تسديد 35 مليون جنيه بحكم قضائي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد رمضان عن سداده مبلغ 26 مليون جنيه لصالح مجموعة "MBC"، تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده، إلى جانب سداد رسوم قضائية بقيمة 9 ملايين جنيه.

ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك أنه سدد المبلغ قائلا: "تم تنفيذ حكم القضاء المصري النهاردة بسدادي 26 مليون إلى إم بي سي.. و9 ملايين جنيه رسوم قضائية".

ولام محمد رمضان تجاهل وسائل الإعلام للخبر رغم كونه خبرا إيجابيا، وأوضح محمد رمضان أنه حصل من mbc على 13 مليون وأعادهم 35 مليونا رغم أن المجموعة لم تطالبه بالسداد.