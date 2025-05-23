شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين للراديو بيضحك: أى تشابه لشخصية وسام مع أحداث حقيقية مصادفة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان محمد شاهين أن دوره بمسلسل لام شمسية كان صعب للغاية، قائلاً : "استغرق الدور والتحضير ليه مجهود كبير جداً، ولكن يكن سهلاً على الإطلاق، واستغربت إن الناس بعد عرض المسلسل ربطت بين القضية الخاصة بالمتحرش التي تصدرت التريندات وشخصية وسام حتي أكد البعض أننا كنا على علم بها".

شاهين أضاف : "أي تشابه هو من قبيل الصدفة فقط، فلم أكن على علم بالشخصية على الإطلاق، سواء أنا أو أي شخص آخر من فريق العمل".

هذا وحل الفنان محمد شاهين ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى وهي الحلقة الذى تطرق فيها شاهين إلى كواليس دوره الأخير في مسلسل "لام شمسية" .

إذ جسد شاهين دور وسام الذى اعتبره الكثيرون سواء من الممثلين أو الجمهور والنقاد أفضل أداء في دراما رمضان 2025 بعدما لعب محمد شاهين الدور باحترافية شديدة لدور مركب وصعب .

برنامج الراديو بيضحك يذاع من عام 2018 وعلى مدار 8 سنوات استطاع البرنامج أن يستضيف أكبر وأهم النجوم على الساحة مثل كريم عبد العزيز، أحمد السقا، محمد رمضان، أحمد العوضي، فيفي عبده.