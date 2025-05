الفائزون بجوائز الأفلام القصيرة بمسابقة لاسيني بـ مهرجان كان السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 مايو 2025 01:19 صباحاً - أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة ولجنة جائزة "لا سيني مارين أدي La Cinef " والتي تضم كل من كامليا جوردانا، خوسيه ماريا برادو غارسيا، رينالدو ماركوس غرين، نيبويشا سلييبسيفيتش، عن الفائزين بجوائز مسابقة لاسيني عام 2025.

الفائزون بمسابقة الأفلام القصيرة و جائزة "لا سيني"

وكان قد أقيم حفل توزيع الجوائز في مسرح بونويل وتلاه عرض الأفلام الفائزة، وكان قد تنافس في المسابقة 16 فيلمًا طلابيًا والتي تم اختيارها من بين 2679 فيلمًا تم تقديمهم من 646 مدرسة سينمائية حول العالم.

وفاز بالمركز الأول في المسابقة الفيلم الكوري الجنوبي " FIRST SUMMER- أول صيف" من إخراج هيو غايونغ، وحصل على المركز الثاني فيلم " 12 MOMENTS BEFORE THE FLAG-RAISING CEREMONY" من الصين.

فيما منحت جائزة المركز الثالث مُناصفة بين فيلم " GINGER BOY" من إخراج ميكي تانكا، و فيلم " WINTER IN MARCH" من إخراج ناتاليا ميرزويان.

وتم الإعلان منذ قليل عن منح لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الغامرة " Immersive Work" جائزة أفضل عمل غامر لفيلم "من الغبار- From Dust"، للمخرج ميشيل فان دير.

"من الغبار" يحجز مقعده في جوائز مهرجان كان

وفاز فيلم "من الغبار" من بين 16 فيلمًا. وقد ضمت لجنة التحكيم، برئاسة المخرج الفرنسي لوك جاكيه، كل من الموسيقية والمخرجة والكاتبة الأمريكية لوري أندرسون، والكاتبة والممثلة الفرنسية تانيا دي مونتين، والمخرجة وكاتبة السيناريو والفنانة البريطانية مارثا فاينس، ومبتكر ألعاب الفيديو الياباني تيتسويا ميزوجوتشي.

ولجنة التحكيم الذين استكشفوا معًا مجموعة مختارة من الأفلام التي دعت المشاهدين إلى عوالم غامرة تتقاطع فيها التكنولوجيا والمشاعر، صرحوا عن سبب اختيارهم للفيلم قائلين:" تقديرًا لعمل أبدع في سرد ​​القصص، ومساحة الفن، وتفاعل الجمهور".

