هيدي كرم تجذب الأنظار بإطلالة بسيطة باللون الأزرق

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية هيدي كرم متابعيها عبر حسابها مجموعة من الصور الجديدة، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال لافتة، ارتدت خلالها فستانًا أنيقًا باللون الأزرق عكس بساطتها وذوقها الرفيع، واعتمدت هيدي تسريحة شعر ناعمة تناسبت مع إطلالتها، إلى جانب مكياج هادئ بألوان ناعمة أبرز ملامحها الطبيعية، فيما اكتفت بلمسات خفيفة من الإكسسوارات، ما أضفى عليها طابعًا بسيطًا وغير متكلّف.



يُذكر أن هيدي كرم شاركت مؤخرًا في مسلسل "وتر حساس"، من إخراج وائل فرج وتأليف أمين جمال، إلى جانب نخبة من الممثلين، أبرزهم صبا مبارك وإنجي المقدم ومحمد علاء.