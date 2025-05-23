تايلور سويفت تستعد لهذه الصفقة التاريخية

ميرنا وليد - بيروت - تعود النجمة العالمية تايلور سويفت إلى واجهة الأحداث الفنية والمالية من جديد، مع دراسة شركة Shamrock Capital عرضًا لبيع الحقوق الأصلية لألبوماتها الستة الأولى، في صفقة محتملة قد تتراوح قيمتها بين 600 مليون ومليار دولار، وفق ما أفادت به تقارير أميريكية، وتشكل هذه الحقوق نقطة حساسة في مسيرة سويفت، التي سبق وعبّرت عن استيائها من امتلاك أطراف خارجية لأعمالها الأولى.



في سياق آخر، أعلنت شركة يونيفرسال ميوزيك السويدية عن تعاون سويفت مع قائد الأوركسترا إريك أرفيندر في ألبومها القادم، المتوقع طرحه خلال الأسابيع المقبلة، في عمل جديد يضيفه جمهورها إلى سلسلة نجاحاتها.

على الجانب القانوني، تستعد سويفت لاتخاذ خطوات قضائية ضد مغني الراب كانييه ويست، على خلفية تصريحات نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصفت بالتشهيرية، ووجّه فيها اتهامات شخصية علنية دون تقديم أي أدلة. وتشمل الاتهامات الموجهة من ويست الإشارة إلى علاقات مزعومة تربط سويفت بكل من جاستن بيبر وهاري ستايلز، الأمر الذي دفع فريقها القانوني للتحرك بهدف استصدار أمر قضائي بمنع التعرض لها إعلاميًا.

ورغم الضغوط، واصلت سويفت ترسيخ مكانتها، إذ تصدرت مؤخرًا قائمة بيلبورد لأفضل فناني القرن الحادي والعشرين، متفوقة على عدد من نجوم العالم، من بينهم دريك وريهانا وإيمينيم، في تأكيد جديد على تأثيرها الفني المستمر.