شكرا لقرائتكم خبر عن إيميلى ألكوك تكشف عن معلومة جديدة بمشاركتها فى House Of The Dragon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الشابة إيميلي ألكوك أنها أُبلغت بالحصول على مدرب تمثيل خلال أسبوعها الأول في تصوير مسلسل House Of The Dragon، لعبت ألكوك دور ابنة فيسيريس، رينيرا، في النسخة الأصغر سنًا خلال النصف الأول من الموسم الأول، لتتولى النجمة إيما دارسي الدور من بعدها.

خلال ظهورها في برنامج "ذا تونايت شو" مع جيمي فالون، تحدثت ألكوك عن تجربتها في مسلسل House Of The Dragon الذى بطرح على قناة HBO، وكيف دفعها ذلك إلى التشكيك في قدراتها التمثيلية.

وتحدثت ألكوك عن اختيارها للمشاركة في المسلسل قائلةً: "إنه عالم ضخم ومخيف، كان الأمر مرعبًا، وغيّرت حياتي إلى الأبد".

عندما سألها فالون إن كانت هادئة في موقع التصوير، أجابت: "لا شعرتُ بحرج شديد، في يومي الثاني في مسلسل House Of The Dragon، سحبني أحد المسؤولين - لن أفصح عن هويته - جانبًا وقال لي: "سنُدرّبكِ على التمثيل".

وأكملت ألكوك مازحةً: "لقد أكّد لي ذلك كل ما أعرفه، وهو أنني لستُ بارعةً في عملي".

ردّ فالون مشجعةً قائلةً: "أنا آسفة، لكنكِ أصبحتِ محبوبةً لدى الجمهور منذ الحلقة الأولى. هذا الرجل مُخطئ. كنتِ مذهلة!".