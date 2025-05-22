أحمد السقا يبرىء نفسه من الإساءة لأم أولاده ويرد على اتهامه بضربها وعدم انفاقه عليها

مكالمة لمدة ساعة جمعت السقا وبسمة وهبة

شقيقه أحمد السقا هى من كتبت منشور الطلاق

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 مايو 2025 11:53 مساءً - كشفت الإعلاميةعن تفاصيل مكالمة هاتفية جمعتها بالفنان، عاتبته فيها على ما جاء في منشور إعلان طلاقه من زوجتهبعد زواج 26 سنة، موضحه خلال تقديمها حلقة من برنامجها "" على قناة "" أنها سألت السقا بعدما تواصل معها سؤالا واحدا نصه:"هل يُعقل أن يُعامَل أم أولاده بهذا الشكل؟".وتابعت بسمة وهبة أنها استمعت إلى كلام أحمد السقا الذي استمر لمدة ساعة، لتجد في حديثه رواية مغايرة تماما عما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة:"هناك أمور يمكن الحديث عنها، وأخرى لا، لأن كلمتي أمانة، وأنا مؤتمنة من السقا على ما أقول، فقد قلت له إن الناس غاضبة منك لأنك ظهرت بصورة المتعالي والمتعجرف".وأشارتإلى أن سؤالها الأول للسقا كان: لماذا تتعامل بهذه الطريقة مع الناس ومع أم أولادك؟ هل تتعالى عليهم؟ وكان رده مختلفًا عما يُشاع مؤكدة على أن ما تقوله يأتي على عهدة، و أن حق الرد مكفول للإعلامية مها الصغير، قائلة: "نحن لسنا في موقع خصومة، بل نحن هنا لقول الحقيقة كما هي، وأيًا كانت، فإن موقفي اليوم هو للتعبير عن الحقيقة فقط".يمكنكِ قراءة.. انفصال أحمد السقا رسميا عن زوجته مها الصغيرواستكملت: "بصراحة، كنت متعاطفة مع، وكنت غاضبة جداً من أحمد السقا بناءً على ما سمعته من أخبار. وكنت أتحدث من قلبي، إذ شعرت بحزن شديد تجاه ما قيل عن تصرفاته. لكن اليوم، أعاتب نفسي على هذا الموقف، وأدعو الجميع إلى عدم الانسياق وراء ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي".ونقلت بسمة وهبة عنقوله: "أنا لم أكتب جملة واحدة تسيء في حق أم أولادي، ولا يمكن أن أخطئ في حقها"، وإن المنشورات التي تم نشرها ثم حذفها، كانت من كتابة شقيقته، وأنه استيقظ ليفاجأ بكل ما يُقال عن أم أولاده، دون علمه المسبق بذلك، حتى الحساب الذي يحمل اسم سمر السقا التي كانت تعلق كثيراً على المنشور، فهذه بنت من الفانز ليس لديها صلة بالعائلة"وأضافت بسمة وهبة: بقول لمها الصغير، أنت مش عدوة ليا، أنت بنت الغالي، لكن ماينفعش الناس تصدّق إن أحمد بيضربك، والسقا تحدث معي بصراحة، وأقسم أنه لم يمد يده على مها يوما، ولا أهانها بكلمة جارحة، بل على العكس، كشف أنها التي تغيرت تغيّرا تامًا في الفترة الأخيرة وتحولت لشخص مختلف تماما عن المرأة التي تزوجها وعرفها".إقرئي أيضاً.. بعد أنباء طلاقهما رسمياً.. محطات في علاقة أحمد السقا ومها الصغيروأردفت بسمة وهبة بأنها عندما واجهته بما يشاع أنه لا ينفق على أولاده وبيته أصيب بحالة من الذهول والصدمة لافتة أنه أظهر فواتير وأوراق ثبت انفاقه 150 ألف جنيه إسترليني خلال عام واحد في رحلات علاج وفواتير عمليات لـ مها في لندن، ومصاريف تعليم الأولاد، وقال أنه أصبح يشعر بأن لندن متواجدة في الشارع وراء المنزل بسبب ذهابة كثيراً إليها كما أكد على اهادائه لها المجوهرات والماس حتى دون طلب منها.يذكر أنتزوج من الإعلاميةعام 1999، بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، وأثمرت عن ثلاثة أبناء، وهم ياسين ونادية وحمزة، وخلال السنوات الماضية طالت السقا ومها الصغير شائعات الانفصال، وكانا ينفيانها دائماً ولكن بعد مرور الوقت تصبح هذه الشائعات حقيقة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».