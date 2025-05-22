فيلم "من الغبار" يحصد جائزة أفضل عمل غامر في مهرجان كان السينمائي 2025

"من الغبار" يحجز مقعده في جوائز مهرجان كان

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مسابقة الفن الغامر:

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 مايو 2025 11:53 مساءً - يومان يفصلانا عن، في دورته ال78، التي بدأت في 13 من الشهر الجاري، واستمرت فعالياتها على مدار أيام متتالية مليئة بالفعاليات الفنية والعروض الخاصة، ومع اقتراب اللحظات الحاسمة لإعلان جوائز المسابقة الرسمية تم الإعلان منذ قليل عن منح لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الغامرة " Immersive Work" جائزة أفضل عمل غامر لفيلم "من الغبار- From Dust"، للمخرج ميشيل فان دير.وفاز فيلم "من الغبار" من بين 16 فيلمًا. وقد ضمت لجنة التحكيم، برئاسة المخرج الفرنسي لوك جاكيه، كل من الموسيقية والمخرجة والكاتبة الأمريكية لوري أندرسون، والكاتبة والممثلة الفرنسية تانيا دي مونتين، والمخرجة وكاتبة السيناريو والفنانة البريطانية مارثا فاينس، ومبتكر ألعاب الفيديو الياباني تيتسويا ميزوجوتشي.ولجنة التحكيم الذين استكشفوا معًا مجموعة مختارة من الأفلام التي دعت المشاهدين إلى عوالم غامرة تتقاطع فيها التكنولوجيا والمشاعر، صرحوا عن سبب اختيارهم للفيلم قائلين:" تقديرًا لعمل أبدع في سرد ​​القصص، ومساحة الفن، وتفاعل الجمهور".إليكِ هذا الخبر كيفين سبيسي يعود إلى كان بعد 10 سنوات.. ويتسلم جائزة إنجاز العمرويذكر أن هذه هي النسخة الثانية من مسابقة "الفن الغامر"، بمهرجان كان السينمائي، وهي منصة لعرض مستقبل الترفيه، حيث استقبلت أكثر من 5000 حجز هذا العام، في دلالة واضحة على الاهتمام المتزايد بالتجارب الغامرة كشكل فني جديد.وضمت القائمة الرسمية لهذا العام 16 عملاً من 9 دول: 9 منها في المسابقة، وعملان غير تنافسيين، و5 أعمال في قسم خاص بعنوان "تركيز على لوكسمبورغ".وعلق لوك جاكيه: "نشهد بروز شكل سردي جديد ،لا يزال يُطلق عليه بشكل غير دقيق "الفن الغامر"، وهو مصطلح فضفاض للغاية لا يعكس ثراء وتنوع اللغات التي تتكشف الآن من خلال التكنولوجيا. بصفتنا لجنة تحكيم، طُلب منا التفاعل مع هذه الأصوات الجريئة والتطلعية واختيار عمل واحد منها، وهي مهمة لم تكن سهلة على الإطلاق. لقد تعاملنا مع الأعمال بتنوع وجهات نظرنا وشعورنا المشترك بأننا جزء من مجال لا يزال في طور التكوين، ولكنه مليء بالوعود".بينما قالت إيلي ليفاسور، رئيس قسم الفنون الغامرة: "تهدف مسابقة الفنون الغامرة إلى خلق مساحة لأساليب جديدة في سرد ​​القصص، حيث يُمكن إعادة تصور العلاقة بين الجمهور والسرد والمكان. تستكشف هذه الأعمال كيف يُمكن للانغماس أن يُشكل الإدراك ويفتح آفاقًا جديدة من التفاعل الفني. نرى هذا خطوةً للأمام في الاعتراف بالإبداع الغامر كشكل فني متميز ومتطور".كما قال ميشيل فان دير ، مخرج العمل: "إنه لشرف عظيم لي أن أُرشح لهذا المهرجان المرموق، وشرفٌ أعظم أن أفوز. إنه حقًا شرفٌ لا يُضاهيه شيئًا"قد ترغبين في معرفة كل ما تريدون معرفته عن مهرجان كان 2025.. أبرز النجوم والأفلام والفعالياتلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».