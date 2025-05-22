إليكم مستجدات حالة محمد عبده الصحية

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ميرنا وليد - بيروت - أطلّ فنان العرب محمد عبده في مقطع فيديو عبر حسابه، مطمئنًا الجمهور بعد اعتذاره عن إحياء حفله المنتظر في مدينة العلا السعودية، والذي كان مقررًا مساء الجمعة 23 أيار 2025، وقال محمد عبده في الفيديو: "مساء الخير حبايبي وجمهوري الحلو.
.. حاولت منذ عشرة أيام أن أتعافى من أزمة الربو، لكن الأعراض ما زالت مستمرة، ولو صعدت إلى المسرح لكانت الحفلة حفلة كحة بدل موسيقى، فقررت الراحة على أمل اللقاء قريبًا".
وقد أعلنت الجهة المنظمة أن الفنان رابح صقر سيتولى إحياء الحفل بدلًا منه، في لفتة داعمة من زميله وصديق مسيرته الطويلة .
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