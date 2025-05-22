كيفن سبيسي يتسلّم جائزة التميز في كان.. ويُلمّح إلى عودته للتمثيل

ميرنا وليد - بيروت - خلال حفل توزيع جوائز "صندوق عالم أفضل"، الذي أُقيم في فندق كارلتون بمدينة كان الفرنسية على هامش المهرجان السينمائي الشهير، أطلّ النجم العالمي كيفن سبيسي لتسلم جائزة التميز في السينما والتلفزيون، في لحظة عاطفية أعادت تسليط الضوء عليه بعد سنوات من الجدل والاستبعاد.



في كلمته المؤثرة، شبّه سبيسي تجربته الشخصية بإقصائه من هوليوود بتجربة كاتب السيناريو دالتون ترامبو، الذي وُضع على القائمة السوداء في خمسينيات القرن الماضي، قائلاً:

"تعلمت الكثير من التاريخ، وهو غالبًا ما يعيد نفسه... كانت القائمة السوداء فترة مظلمة علينا ألّا نسمح بتكرارها".

وشكر مدير أعماله إيفان لوينشتاين على وقوفه بجانبه، قبل أن يختتم كلمته باقتباس من صديقه إلتون جون:"ما زلت صامدًا... ما زلت صامدًا"، وعلى السجادة الحمراء، عبّر سبيسي عن امتنانه قائلاً: "أشعر بالكثير من المودة والحب... تواصل معي أصدقاء وزملاء منذ الإعلان عن الجائزة، وأشعر أنني محاط بالدعم"، وعندما سُئل عن احتمال عودته إلى الشاشة، قال مبتسمًا: "أنا سعيد بالعمل... وسأُعلن عن ذلك قريبًا".