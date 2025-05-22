إليسا تمثّل العرب في جوائز “بيلبورد 2025”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة تُكرّس حضورها الفني المميز وتأثيرها الكبير في العالم العربي، وقع اختيار “Billboard Arabia” على النجمة اللبنانية إليسا لتمثيل المنطقة العربية في حفل جوائز “Billboard Women in Music 2025″، الذي تنظّمه مجلة Billboard العالمية لتكريم النساء المؤثّرات في عالم الموسيقى.

وأعلنت إليسا الخبر عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، من خلال إعادة نشر مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة العالمية زارا لارسون تعلن عن اختيار إليسا ضمن هذه المبادرة المميزة. وعلّقت النجمة اللبنانية بتغريدة أعربت فيها عن فخرها بالتكريم، قائلة: “يشرّفني أن أكون ممثلة للعالم العربي في جوائز Billboard Women in Music العالمية التي أطلقت جوائز جديدة تحتفي بالفنانات المؤثّرات في مجتمعاتهن. فبعد كل شيء، فما قيمة الفن من دون أن يحمل رسالة؟”

وقد لاقى الإعلان تفاعلاً واسعاً من متابعي إليسا، الذين غمروها بعبارات التهاني والدعم، مؤكدين أنها “أيقونة فنية عربية” تستحق هذا التقدير عن جدارة.

من جهة أخرى، يترقّب جمهور إليسا حفلها المنتظر ضمن “مهرجان أعياد بيروت 2025″، تحت عنوان “حبك متل بيروت”، وذلك في 28 تموز/يوليو المقبل على واجهة بيروت البحرية، حيث ستُقدّم باقة من أجمل أغانيها التي لامست قلوب الملايين على امتداد الوطن العربي.