إلغاء حفل محمد عبده في العلا بشكل مفاجئ

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 مايو 2025 10:24 مساءً - اعتذر الفنان محمد عبده للجمهور عن إلغاء حفله بشكل مفاجئ في مدينة العلا، والذي كان من المقرر إقامته غدا الجمعة الموافق 23 مايو الجاري، وتم اختيار الفنان رابح صقر ليقدم الحفل بدلا منه.

وقال محمد عبده في مقطع فيديو نشرته شركة روتانا للصوتيات والمرئيات: إنه يحاول منذ 10 أيام، علاج صدره حيث إنه تعرض لـ حساسية شديدة بالرئة، معتذرا لجمهوره عن عدم إقامة الحفل.

مرض محمد عبده

وكانت شركة روتانا قد أعلنت إلغاء حفل فنان العرب محمد عبده، الذي كان من المقرر إقامته في مدينة العلا غدا الجمعة الموافق 23 مايو الجاري.

وأكدت شركة روتانا في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن الفنان رابح صقر سيقوم بإحياء الحفل، موضحة: "إلى جمهور فنان العرب محمد عبده الذين كنتم على موعد معه بمدينة العلا يوم الجمعة الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٥، ولكن بكل أسف نعلمكم وبسبب وعكة صحية تعرض لها الفنان وبإذن الله عارض ويزول، وبناءً على طلبه وبالتنسيق مع القائمين على الحفل تم الطلب من الفنان رابح صقر رفيق المسيرة الفنية والداعم لأبو نورة أن يكون ضيف هذه الليلة المميزة لإحياء الحفل، نتمنى لفنان العرب الشفاء العاجل وعودته سالمًا لجمهوره ومحبيه".

ألبوم محمد عبده الجديد

وطرح فنان العرب محمد عبده ألبومه الجديد “الوفاء للبدر” اليوم الخميس الموافق 22 مايو في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويتضمن الألبوم 5 أغاني من كلمات: الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، وألحان: الموسيقار طلال.

ويأتي الألبوم بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن، وتطرحه شركة روتانا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

يُذكر أن في مطلع الشهر الجاري كان قد أحيا المُطرب محمد عبده حفلًا غنائيًا بدار الأوبرا المصرية، والذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وجاء الحفل برعاية مجموعة روتانا للصوتيات والمرئيات، ورفع لافتة "كامل العدد".

وشهد الحفل حضور الأستاذ سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي، وعدد من الشخصيات العامة والفنية بينهم حميد الشاعري وشذى.

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وخلال الحفل قدم الفنان محمد عبده مجموعة من أشهر أغانيه التي ارتبطت بذاكرة محبيه وجمهوره متنقًلا ما بين الكلاسيكيات والأعمال الحديثة بصوته الدافئ وحضوره المميز، كما قدم مجموعة من الأغنيات الجديدة من ألحان الموسيقار طلال، وشملت فقرته الغنائية 13 عملًا جديدًا بمصاحبة فرقة موسيقية يقودها أمير عبدالمجيد و وليد فايد.

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