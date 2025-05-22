إنطلاق حفل AmfAR بحضور نجوم ومشاهير العالم على هامش مهرجان كان السينمائي 2025

أبرز حضور حفل AmfAR من النجوم ومشاهير العالم

حضور لافت للنجمات العرب في مهرجان كان السينمائي 2025

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 مايو 2025 10:24 مساءً - إنطلق منذ قليلالمُقام على هامش الدورة الـ78 من، والذي يهدف إلى جمع التبرعات وزيادة الوعي لدعم مؤسسة أبحاث الإيدز.وأقيمت النسخة الـ31 من حفل "كان أمفار" في فندق "دو كاب - إيدن-روك"، ويشهد الحفل إقامة العديد من الفقرات ومن أبرزها تنظيم عارضة الأزياء الفرنسية السابقة كارين رويتفيلد عرض أزياء، وأيضًا سيتم تقديم العديد من العروض الفنية والغنائية.وجاء من أبرز الحضور النجم أدريان برودي والذي تألق بإطلالته على السجادة الحمراء والتي جاءت كلاسيكية أنيقة، وظهر برفقة زوجته مصممة الأزياء جورجينا تشابمان.فيما جاء من ضمن الحضور أيضًا المؤثرة الألمانية ليوني هان، وأيضًا الممثلة وعارضة الأزياء الأيرلندية فاي بيرايا، فيما جاء من أبرز النجوم الذين حرصوا على الحضور الممثل الأمريكي كولمان دومينغو والمخرج السينمائي سبايك لي.فيما حرص على الحضور أيضًا كل من الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية سيارا، لاعب كرة القدم الأمريكية أوديل كورنيليوس بيكهام، الممثلة وعارضة الأزياء المجرية بربارا بالفن، الممثلة والمغنية الأمريكية تاراجي بيندا هينسون والنجمة المصرية ياسمين صبري.وكانت قد شهدت الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي حضوراً قوياً ولافتاً للعديد من نجمات الوطن العربي على الريد كاربت، اللواتي استطعن أن يخطفن الأنظار بحضور قوي ولافت، وكانت اختيارات النجمات أنيقة ومميزة تناسبت مع طبيعة الحدث العالمي.يُمكنكم قراءة:تواجد الفنانة يسرا في مهرجان السينمائي الدولي كل عام، له طبيعة خاصة ومميزة، وخلال هذا العام كان لها بصمة قوية في فعاليات المهرجان بعدما تواجدت في عدد من الندوات والنقاشات الفنية، ومن أبرز الفعاليات التي حرصت يسرا على حضورها هي Women in Cinema، واختارت أن تتألق بفستان أسود اللون من توقيع المصمم اللبناني طوني ورد، تميز بقصة فخمة خصوصاً عند الكتفين.كما تحرص دومًا الإعلامية ريا أبي راشد على التواجد في المهرجانات والفعاليات العالمية، ولم تفوت هذا العام التواجد في مهرجان كان السينمائي الدولي، وتميزت في حفل الافتتاح بفستان من طراز خاص من توقيع المصمم اللبناني جورج شقرا، فيما حرصت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن الأنظار خلال ظهورها على "ريد كاربت" العرض الخاص لفيلم The Phoenician Scheme، وتألقت خلال الحفل بفستان مميز خطف الأنظار، فظهرت وهي ترتدي فستاناً أزرق ملكياً أنيقاً؛ تناسب مع قوامها والظهور على الريد كاربت في مهرجان عالمي مثل كان، وتعاملت مع الحضور الإعلامي بطريقة لائقة كعادتها، وحرصت على التقاط صور تذكارية لتوثيق هذا الحدث.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».