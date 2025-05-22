مسرحية "الباشا" لـ كريم عبد العزيز تكتسح موسم جدة وتُحقق نجاحًا جماهيريًا لافتًا

ميرنا وليد - بيروت - حققت مسرحية "الباشا" للممثل المصري كريم عبد العزيز انطلاقة قوية ضمن فعاليات موسم جدة، حيث نفدت جميع تذاكر العروض بالكامل قبل أيام من انطلاقها، وتصدّرت قائمة الترند في السعودية.



المسرحية، التي تُعرض على مسرح "العربي" في "سيتي ووك" من 21 حتى 24 أيار 2025، شهدت تفاعلاً واسعًا من الجمهور، الذي أشاد بالأداء الكوميدي المميز لكريم عبد العزيز، وبأجواء العرض التي جمعت بين المتعة والضحك، بمشاركة الممثلين هنا الزاهد، ويزو، حاتم صلاح، وجان رامز، تحت إشراف المخرج رامي إمام، ويُعد هذا العمل من أبرز العروض المسرحية في موسم جدة هذا العام، مؤكداً أن المسرح لا يزال يحتفظ بجمهوره حين تتوافر عناصر النجاح من نص ذكي، أداء متقن، وإخراج محترف.

يُذكر أن "الباشا" من تأليف علاء حسن ومحمد صلاح خطاب، وإخراج رامي إمام.