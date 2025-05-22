نوال الزغبي.. يا مشاعر: ما بعد البوستر ليس كما قبله!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في إطلالة آسرة تُشبه القصص الخيالية، كشفت النجمة الذهبية نوال الزغبي عن البوستر الدعائي لألبومها المنتظر “يا مشاعر”، مرفقةً ذلك بإطلاق الفيديو التشويقي الرسمي الذي رفع سقف الترقب لدى جمهورها العربي العريض.

تُجسّد نوال في هذا العمل مرحلة فنية ناضجة، تختصرها صورة غلاف استثنائية تقف فيها فوق طريقٍ من الزهور البيضاء وسط المياه، كأنها تمشي بثقة على مشاعر متدفّقة اختزلتها بصوتها وإحساسها.

وقد أحدثت الصورة ضجّةً كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر هاشتاغ #ألبوم_نوال_الزغبي قوائم الترند في لبنان، مصر، السعودية، المغرب، وعدد كبير من الدول العربية، إضافة إلى بلدان أجنبية، في دليلٍ واضح على حجم الانتظار والشغف الجماهيري الذي يرافق صدور هذا الألبوم.

ويأتي هذا الألبوم ليجمع نخبة من أبرز الأسماء في مجال الكتابة والتلحين، من بينهم أمير طعيمة، تامر حسين، عمر صباغ، مدين، أحمد حسن راؤول وغيرهم، في توليفة موسيقية تعد بتجربة فنية عالية الجودة.

الألبوم من إنتاج شركة U Music ومن المقرر طرحه على كافة المنصات الرقمية والشاشات العربية، مع بدء إصدار أغنياته تدريجياً في نهاية شهر أيار/مايو الحالي، ليكون هذا العمل علامة فارقة جديدة في مسيرة الفنانة التي لطالما تحدّت الزمن واحتفظت ببريقها الذهبي.

“يا مشاعر” ليس مجرد عنوان، بل وعد بموسيقى تنبض بالقوّة، الحريّة، والأمل.