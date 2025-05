شكرا لقرائتكم خبر عن Mr. Scorsese مسلسل وثائقى عن حياة مارتن سكورسيزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Apple TV+ عن مسلسل وثائقي جديد من خمسة حلقات عن المخرج العالمى مارتن سكورسيزي، يضم مجموعة من المشاهير من الصف الأول، على أن يحمل الفيلم الوثائقي عنوان Mr. Scorsese، وسيكون من إخراج المخرجة ريبيكا ميلر، المعروفة بمشاريع مثل She Came To Me و Personal Velocit.

في حين لم يُعلن بعد عن موعد إصدار فيلم Mr. Scorsese ، ولكن لمحت Apple TV+ إلى أنه "سيُعرض قريبًا".

ووفقًا لبيان صحفي، سيوثّق المسلسل الوثائقي، المكون من خمسة أجزاء، حياة سكورسيزي ومسيرته الفنية الأسطورية من خلال حوارات مع المخرج الشهير نفسه، بالإضافة إلى "وصول غير مقيد" إلى أرشيفاته الخاصة و"مقابلات غير مسبوقة مع الأصدقاء والعائلة والمتعاونين الإبداعيين".

من بين قائمة النجوم المتألقين الذين سيتحدثون إلى Apple TV+ لأجل السلسلة الوثائقية، شركاؤه القدامى روبرت دي نيرو وليوناردو دي كابريو، بالإضافة إلى عمالقة مثل دانيال داي لويس، وستيفن سبيلبرج، ومارجوت روبي، وميك جاغر، وروبي روبرتسون، وشارون ستون، وجودي فوستر، وكيت بلانشيت، وغيرهم. كما ستشارك زوجته هيلين موريس وأطفاله وأصدقاء طفولته.

سيغطي الفيلم الوثائقي فترةً طويلةً من حياة سكورسيزي، بدءًا من أفلامه الطلابية أثناء دراسته في جامعة نيويورك، وحتى يومنا هذا.