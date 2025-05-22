دينا فؤاد تتصدر الترند بسبب هذه الإطلالة .. شاهدوا الصور

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 مايو 2025 08:53 مساءً - تصدرت الفنانة دينا فؤاد محركات البحث على موقع جوجل بسبب أحدث إطلالة لها والتي ظهرت بها خلال العرض الخاص لفيلم "المشروع X" بطولة الفنان كريم عبد العزيز وياسمين صبري واياد نصار، والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، حيث حرصت دينا على الحضور ومشاهدة الفيلم وتهنئة صناعه.
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وفى سياق مختلف، احتفلت دينا فؤاد في الساعات الماضية بتخرج ابنتها زينة من مرحلة المدرسة، حيث نشرت صورة لابنتها على حسابها بموقع انستغرام وعلقت عليها:"عقبال التخرج من الجامعة وأشوفك عروسة يا روح قلبي"، ولاقت صورة ابنتها تفاعل كبير من متابعيها خاصة أصبحت أكبر وبدت تشبه والدتها بشكل كبير.
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يذكر أن دينا فؤاد خاضت موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حكيم باشا" الذي دارت أحداثه إطار صعيدي حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة، خاصةً مع ظهور ابن لحكيم، وجسدت دينا شخصية غزل زوجة حكيم وأم ابنه، ومع توالي الأحداث ينكشف سرها ومخططها ضد حكيم.
دينا فؤاد تبرز أنوثتها في أحدث إطلالةورغم مرور 3 أيام على حضور دينا فؤاد العرض الخاص لفيلم "المشروع X"، إلا أن إطلالتها حظيت بانتشار كبير على السوشيال ميديا على مدار اليومين الماضيين جعلها تتصدر الترند حاصة بعدما نشرت الصور على حسابها بموقع انستغرام، حيث ظهرت دينا باطلالة جذابة كشفت فيها عن أنوثتها بشكل كبير ولاقت تفاعلاً كبيراً من متابعيها وجمهور السوشيال ميديا.
https://www.instagram.com/p/DJ1rpgDMzza/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DJ1rpgDMzza/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DJ1rpgDMzza/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. حضور لافت للنجمات العرب على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي
وفى سياق مختلف، احتفلت دينا فؤاد في الساعات الماضية بتخرج ابنتها زينة من مرحلة المدرسة، حيث نشرت صورة لابنتها على حسابها بموقع انستغرام وعلقت عليها:"عقبال التخرج من الجامعة وأشوفك عروسة يا روح قلبي"، ولاقت صورة ابنتها تفاعل كبير من متابعيها خاصة أصبحت أكبر وبدت تشبه والدتها بشكل كبير.
عضو لحنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي للسينمادينا فؤاد شاركت مؤخراً كعضو لجنة تحكيم في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما بدورته الـ 73 والذى اختتمت فعالياته يوم 9 مايو الجاري، وعبرت دينا عن سعادتها بعوضية لجنة التحكيم والمشاركة في هذا المهرجان قائلة: "سعدت جدا وتشرفت باختياري في مهرجان المركز الكاثوليكي، وبشكر جدا الأب بطرس دانيال، وأتمنى التوفيق لهذه الدورة من المهرجان".
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يذكر أن دينا فؤاد خاضت موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حكيم باشا" الذي دارت أحداثه إطار صعيدي حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة، خاصةً مع ظهور ابن لحكيم، وجسدت دينا شخصية غزل زوجة حكيم وأم ابنه، ومع توالي الأحداث ينكشف سرها ومخططها ضد حكيم.
"حكيم باشا" آخر أعمال دينا فؤاد
مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتى، أحمد فهيم، يارا قاسم، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، سلوى عثمان، فتوح أحمد، سارة نور، هايدى رفعت، أحمد صادق، عايدة فهمي، ماجدة منير، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.
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