دينا فؤاد تتصدر الترند بسبب هذه الإطلالة .. شاهدوا الصور

دينا فؤاد تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة

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عضو لحنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

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"حكيم باشا" آخر أعمال دينا فؤاد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 مايو 2025 08:53 مساءً - تصدرت الفنانةمحركات البحث على موقع جوجل بسبب أحدث إطلالة لها والتي ظهرت بها خلال العرض الخاص لفيلم "" بطولة الفنان، والذي أقيم في، حيث حرصت دينا على الحضور ومشاهدة الفيلم وتهنئة صناعه.ورغم مرور 3 أيام على حضور دينا فؤاد العرض الخاص لفيلم ""، إلا أن إطلالتها حظيت بانتشار كبير على السوشيال ميديا على مدار اليومين الماضيين جعلها تتصدر الترند حاصة بعدما نشرت الصور على حسابها بموقع انستغرام، حيث ظهرت دينا باطلالة جذابة كشفت فيها عن أنوثتها بشكل كبير ولاقت تفاعلاً كبيراً من متابعيها وجمهور السوشيال ميديا.يمكنكِ قراءة.. حضور لافت للنجمات العرب على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائيوفى سياق مختلف، احتفلتفي الساعات الماضية بتخرج ابنتها زينة من مرحلة المدرسة، حيث نشرت صورة لابنتها على حسابها بموقع انستغرام وعلقت عليها:"عقبال التخرج من الجامعة وأشوفك عروسة يا روح قلبي"، ولاقت صورة ابنتها تفاعل كبير من متابعيها خاصة أصبحت أكبر وبدت تشبه والدتها بشكل كبير.دينا فؤاد شاركت مؤخراً كعضو لجنة تحكيم فيبدورته الـ 73 والذى اختتمت فعالياته يوم 9 مايو الجاري، وعبرت دينا عن سعادتها بعوضية لجنة التحكيم والمشاركة في هذا المهرجان قائلة: "سعدت جدا وتشرفت باختياري في مهرجان المركز الكاثوليكي، وبشكر جدا الأب بطرس دانيال، وأتمنى التوفيق لهذه الدورة من المهرجان".إقرئي أيضاً.. القائمة النهائية لأفلام عيد الأضحى 2025.. تعرفوا إليهايذكر أن دينا فؤاد خاضت موسم دراما رمضان 2025 بمسلسلالذي دارت أحداثه إطار صعيدي حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة، خاصةً مع ظهور ابن لحكيم، وجسدت دينا شخصية غزل زوجة حكيم وأم ابنه، ومع توالي الأحداث ينكشف سرها ومخططها ضد حكيم.

مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتى، أحمد فهيم، يارا قاسم، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، سلوى عثمان، فتوح أحمد، سارة نور، هايدى رفعت، أحمد صادق، عايدة فهمي، ماجدة منير، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

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