أبرز الأفلام المرشحة للفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 مايو 2025 08:53 مساءً - تشهد المسابقة الرسمية ضمن فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي منافسة كبيرة بين عدد من الأفلام السينمائية والتي يتم ترشيحها للحصور على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان 2025، إلا أن بعض النقاد حول العالم يرون بأن هُناك بعض الأفلام السينمائية التي تم عرضها بالمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي 2025 مُرشحة بقوة للفوز بالجائزة، في حفل الختام المقرر يوم 24 مايو الجاري.

السينما الألمانية والإسبانية مُرشحتان بقوة للفوز بالسعفة الذهبية

يأتي الفيلم الألماني "صوت السقوط - Sound of Falling" من أبرز الأفلام المُرشحة لنيل جائزة السعفة الذهبية وهو فيلم درامي تم إنتاجه عام 2025 وتدور أحداثه من خلال إستعراض حياة 4 أجيال من الفتيات يعيشون داخل مزرعة وكيف أثرت التغيرات السياسية والإجتماعية عليهم.

كما يرى أيضًا النقاد بأن فيلم "Romería" من أبرز الأفلام المُرشحة للفوز بجائزة السعفة الذهبية أفضل فيلم، ويأتي الفيلم مستوحى من حياة مُخرجة الفيلم الإسبانية كارلا سيمون وتدور أحداثه حول مارينا الشابة اليتيمة والتي تُقرر السفر إلى مدينة فيغو الإسبانية لتبحث عن معلومات مُتعلقة بوالدها البيولوجي الذي توفي بسبب المرض، وهناك تلتقي بعمها وبقية أفراد عائلتها من جهة والدها والذين يترددون في العودة لتذكر الماضي بسبب شعورهم بالعار بسبب معاناتهم مع والديها بعد إدمانهم للممنوعات.



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فيما يرى النُقاد بأن الفيلم الفرنسي الكوميدي "Nouvelle Vague" قد يخطف السعفة الذهبية هذا العام، وهو من إخراج ريتشارد لينكليتر ويُجسد بطولته كل من غيوم ماربيك والذي يُجسد شخصية "جان لوك غودار"، زوي دوتش والذي يُجسد شخصية جان سيبرغ .

الأفلام السينمائية المُشاركة بالمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي

يُذكر أن المسابقة الرسمية ضمن فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي 2025 تشهد مُشاركة عدد كبير من الأفلام السينمائية من مُختلف دول العالم، والتي نستعرضها لكم:

Die My Love, Lynne Ramsay

Mother and Child, Saeed Roustaee

In Simple Accident, Jafar Panahi

Sentimental Value, Jochim Triet

Romeria, Carla Simone

The Mastermind, Kelly Reichardt

Dossier 137, Dominik Moll

The Secret Agent, Kleber Mendonça Filho

Fuori, Mario Martone

Two Prosecutors, Sergei Loznitsa

Nouvelle Vague, Richard Linklater

Sirat, Oliver Laxe

La Petite Derniere, Hafsia Herzi

The History of Sound, Oliver Hermanus

Young Mothers, Jean-Pierre and Luc Dardenne

Eddington, Ari Aster

The Phoenician Scheme, Wes Anderson

Renoir, Chie Hayakawa

Alpha, Julie Ducournau

Leave One Day, Amelie Bonin



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