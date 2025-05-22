ماريتا الحلاني تلفت الأنظار بظهورها الأول بعد نحو شهر على إعلان طلاقها

ميرنا وليد - بيروت - بعد نجاحهما في أغنيتي "زلم الزمن" و"كيف"، يعود الفنانان الوليد الحلاني وكارل حسين بتعاون جديد يجمعهما في ديو غنائي بعنوان "ناسي"، طُرح مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب، بإخراج رودي معوّض، الذي قدّم العمل بأسلوب سينمائي درامي يحمل بعدًا بصريًا مشحونًا بالتوتر والعاطفة.



تدور أحداث الكليب حول صراع بين رجلين للفوز بما هو أكثر من مجرد حب... إنها "ألماسة على هيئة قلب"، ترمز إلى المشاعر والرغبة والانتصار. وبينما تتصاعد حدة المنافسة في قالب مشوّق، تأتي لحظة التحوّل المفاجئة في النهاية، حين تدخل امرأة واحدة المشهد، وتغيّر المعادلة بالكامل.

المفاجأة الأبرز في العمل كانت مشاركة الفنانة ماريتا الحلاني، في أول ظهور فني لها بعد طلاقها الذي كان محل متابعة إعلامية. وقدّمت ماريتا حضورًا واثقًا في المشهد الختامي .