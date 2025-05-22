باسكال مشعلاني تُطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "إتهرينا"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني أغنيتها الجديدة بعنوان "إتهرينا"، في عمل غنائي يحمل بين كلماته رسائل صريحة عن الخذلان وفقدان الثقة بعد الصدمات المتكررة، ويدعو إلى إعادة ترتيب العلاقات والابتعاد عن أصحاب الوجوه المتقلبة.



الأغنية من كلمات رمضان محمد، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع ملحم أبو شديد ومحمود صبري، فيما تولى المكساج والماسترينغ جوزيف كرم، وأخرج الكليب بول عقيقي.

وتقول كلمات الأغنية:

باب العشم مغلق للتحسينات

آن الأوان نفلتر ونعيد الحسابات

عشمنا القريب وعشمنا الغريب

لحد ما إتهرينا من كتر الصدمات

إتهرينا إتهرينا إتهرينا

من حبايب فجأة طلعوا ولاد لذينه

قفلنا بابنا علينا بعد ما إتأذينا

بس فئنا وإكتفينا العقل زينه

شفنا البدع منهم على كل لون

بيبيعوا الوهم أول ما يبان الزبون

ولا ليهم حبيب ولا حسوا بقريب

والعادي والطبيعي نختمها بخلعون