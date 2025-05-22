"زوجة رجل مش مهم" خارج موسم عيد الأضحى وتأجيل التصوير لأجل غير مسمّى

ميرنا وليد - بيروت - خرج فيلم "زوجة رجل مش مهم" رسميًا من سباق أفلام عيد الأضحى، بعدما قررت الشركة المنتجة تأجيل استكمال تصويره في الوقت الحالي دون الإعلان عن موعد محدد للعودة إلى مواقع التصوير، وكان فريق العمل قد أنهى نحو 40% من مشاهد الفيلم، التي جمعت بين الممثلين ياسمين عبد العزيز و أكرم حسني، قبل أن يتم تعليق التصوير مؤقتًا لأسباب لم تُعلن.



الفيلم من تأليف شريف الليثي، و إخراج معتز التوني، و يشارك في بطولته عدد من الممثلين إلى جانب بطليه الأساسيين.

