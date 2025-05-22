راندا البحيري تسترجع ذكريات الأمان وتعبّر عن افتقادها لجدّيها

ميرنا وليد - بيروت - في لحظة وجدانية مؤثرة، شاركت الممثلة المصرية راندا البحيري منشورًا عبّرت فيه عن افتقادها الشديد لجدّها وجدّتها، مؤكدة أنهما كانا مصدر الأمان والدعم في حياتها، خاصة في الأوقات الصعبة، وكتبت عبر حسابها : "اللحظة اللي فجأة بتحس فيها، إن لو جدك موجود وجدتك عايشة، كانت مشاكلك كلها محلولة.

.. الله يرحمك يا حاجة روض، الله يرحمك يا جدي يوسف، كنتوا أحن الناس عليّ وعلى غيري، وحشتوني أوي أوي".

يأتي ذلك بالتزامن مع تداول أخبار عن وقف سير الدعوى القضائية المقامة ضدها من الإعلامي سعيد جميل، بعد إعلان التصالح بين الطرفين أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، في القضية التي اتهمت فيها البحيري بالسب والتشهير خلال ظهور إعلامي سابق.

وكان الإعلامي سعيد جميل قد تقدم ببلاغات ضد طليقته الفنانة راندا البحيري، اتهمها فيها بالإساءة له عبر تصريحات تناولت حياتهما الخاصة، قبل أن تُحسم القضية بالتصالح، بينما تقرر حفظ البلاغ المقابل الذي تقدّمت به البحيري ضد جميل بتهمة التزوير، بعد أن أثبتت التحقيقات صحة المستندات محل النزاع.