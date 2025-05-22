المطرب السعودي محمد عبده يكشف تفاصيل حالته الصحية

شارك المطرب السعودي محمد عبده مع جمهوره ومتابعيه، بمنشور لأحدث ظهور له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس X».

وطمأن محمد عبده محبيه بشأن حالته الصحية بعد اعتذاره عن حفله الذي كان من المقرر إقامته غدا في السعودية.

ونشر محمد عبده مقطع فيديو له قال من خلاله: "مساء الخير حبايبي وجمهوري الحلو اللى دايما بسعد بلقائهم وبسعد انى دايما بغني قدامهم فى الحقيقة حاولت من 10 أيام أن يكون صدري مرتاح لكني أعاني من حساسية الربو وكانت بدلا ان تكون حفلة موسيقية ستكون حفلة كحة .. وحاولت اخد الأدوية لكن ما قدرت وإن شاء الله جيالكم فى حفلات قادمة".

محمد عبده يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

وكان محمد عبده أعلن منذ قليل، عن تعرضه لوعكة صحية مفاجأة وبناء على ذلك تم الاعتذار على حفله الذي كان من المقرر إقامته غدا الجمعة في مدينة العلا بالسعودية، وأن الفنان رابح صقر سيتولي إحياء الحفل.

وكتبت إحدى شركات الإنتاج عبر موقع «إكس X» ‏تنويه إلى جمهور فنان العرب محمد عبده الذين كنتم على موعد معه بمدينة العلا يوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025، ولكن بكل أسف نعلمكم وبسبب وعكة صحية تعرض لها الفنان وبإذن الله عارض ويزول ،،،،، وبناءً على طلبه وبالتنسيق مع القائمين على الحفل تم الطلب من الفنان رابح صقر رفيق المسيرة الفنية والداعم لأبو نورة بأن يكون ضيف هذه الليلة المميزة لإحياء الحفل.

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