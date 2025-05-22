الفنانة درّة توجّه نصيحة لجمهورها عن الاستقلالية

نشرت الفنانة درّة عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور جديدة لها، وجّهت من خلالها نصيحة لجمهورها بضرورة الحفاظ على الاستقلالية وعدم التشبّه بأحد.

وكتبت درة قائلةً: "كن دائماً نسخة من الدرجة الأولى من نفسك، بدلاً من أن تكون نسخة من الدرجة الثانية من شخص آخر".

وكانت درّة قد أعلنت قبل أيام من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" عن انضمامها الى فريق عمل فيلم "الست لما" من بطولة النجمة يسرا، وذلك في إطار التحضيرات للعمل تمهيداً لانطلاق تصويره قريباً.

وأعلنت درّة عن انضمامها الى فريق عمل الفيلم بعد نشرها صورة لسيناريو العمل والاكتفاء بوضع "إيموشن" يوحي بالشكر والامتنان.

يشكّل فيلم "الست لما" عودة درة الى السينما المصرية بعد غياب دام ثلاث سنوات منذ مشاركتها في فيلم "جدران" في العام 2022. والفيلم يضم نخبة من النجوم الى جانب يسرا ودرة، منهم: ياسمين رئيس، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مي حسن...، وهو من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

وانتهت درّة من تصوير مسلسل "الذنب" مع الفنانين: هاني سلامة، وميرهان حسين، وماجد المصري، وبسنت شوقي، وريم سامي، وطارق النهري، وهو قصة شاهيناز الفقي، وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

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