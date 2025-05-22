منشور منسوب لأحمد السقا يثير جدلاً حول انفصاله عن مها الصغير

جدل كبير أُثير خلال الساعات القليلة الماضية حول انفصال الفنان أحمد السقا عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد عرض صفحة غير موثّقة تحمل اسم السقا عبر "فيسبوك" منشوراً يعلن خبر الانفصال.

وكتبت الصفحة المنسوبة الى السقا قائلةً: "الناس اللي بتسأل... أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين من ستة أشهر، وتم الطلاق رسمياً منذ شهرين تقريباً، وأعيش حالياً لأولادي وعملي وأصدقائي المقرّبين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر".

وأضافت: "لا أريد التحدّث كثيراً في هذا الأمر، وسبحان مقلّب القلوب ومبدّلها، وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربّنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها".

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يُشاع فيها خبر انفصال أحمد السقا عن زوجته مها الصغير، حيث خرجت خلال الفترة الماضية شائعات كثيرة حول انفصالهما، وذلك بعد حذف الصغير كل صورها مع السقا من حسابها الخاص في "إنستغرام"، إلا أن الاثنين حرصا مراراً على نفي تلك الشائعات.

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