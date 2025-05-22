آيتن عامر تكشف طريقة تعاملها مع مَن تشك فيهم

في ظهورها الأول على السوشيال ميديا منذ رمضان الماضي، أثارت الفنانة آيتن عامر جدلاً بين جمهورها بحديثها عن كيفية التعامل مع الأشخاص الذين تشك فيهم وفي تعاملهم معها.

ونشرت آيتن عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة مركّبة أظهرت فيها وجهها خلال ثلاث مراحل للتحول من الشكل الطبيعي الى مرحلة الشك، وعلّقت عليها برسالة غامضة، قالت فيها: "عندما تكون في شك، اصنع وجهاً سخيفاً وامتلكه".

يُذكر أن آيتن عامر شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "الحلانجي" والذي قام ببطولته الفنان محمد رجب، الذي قدّمت معه آيتن أكثر من عمل، سواء في السينما أو الدراما، ومنها أفلام "سالم أبو أخته"، و"بيكيا" و"يتهدي يا تعدي"، كما قدّما معاً مسلسل "الأخ الكبير".

مسلسل "الحلانجي" هو بطولة: محمد رجب وآيتن عامر وعبير صبري ودانا حلبي ومحمد لطفي وميمي جمال وطارق صبري وأحمد وفيق، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.

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